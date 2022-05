Dopo una lunga assenza dalle gare tornano in campo i pre agonisti dello Judo Club Sakura ArmaTaggia

Finalmente, dopo un lungo periodo di assenza dalle competizioni pre-agonistiche dovuto alla pandemia di Covid 19, i giovani atleti dello Judo Club Sakura Arma di Taggia non ancora agonisti sono ritornati a competere in una gara a loro riservata.

Il Budo Trophy, organizzato a Genova, ha dato inizio ad una nuova serie di gare alle quali parteciperanno i più giovani atleti della società di Arma di Taggia. L'entusiasmo di partecipare è stato al massimo, gli atleti si sono impegnati per dimostrare tutto quello che avevano imparato, i genitori erano orgogliosi di vedere i loro "pulcini" all' opera, i tecnici pronti a non perdere di vista i loro allievi.

Mentre il M° Alberto Ferrigno era impegnato ad Ostia (RM) per seguire Lorenzo Rossi e Lisa Riccio nella Finale della coppa Italia A2, gara conclusasi con notevoli soddisfazioni, intorno al tatami di Manesseno (GE) erano schierati i Tecnici Manuela Ferrigno, Alessio Ferrigno, Cristina Ronzitti e Samuele Della Torre, pronti ad offrire sostegno ed incoraggiamento ai piccoli judoka.

La gara si è conclusa con i primi posti di Cristiana Moret e Vittoria Ricci, i secondi posti di Ginevra Armonio, Lilia Attar, Sebastian Garziano, Mattia Salvi, Simone Semiglia, i terzi posti di Leonardo Armonio, Rebecca Gandelli, Alessandro Masucci, Bianca Moraldo, Andriana Munteanu, Tudor Munteanu, Nicolò Panizzi, Alessandro Silvestri e Asia Viola.