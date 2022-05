Calcio, l'imperiese Davide Massa sarà quarto uomo nella leggendaria sfida Real Madrid-Manchester City

L'arbitro imperiese Davide Massa farà parte del quadro che dirigerà la grande sfida di questa sera Real Madrid-Manchester City.

Il fischietto di Caravonica, entrato quest'anno nella Uefa Elite, sarà il quarto uomo della semifinale di ritorno di Champions League, in programma allo stadio 'Santiago Bernabeu' con fischio d'inizio alle ore 21 di questa sera.

Dirigerà l'incontro Daniele Orsato della sezione di Schio.

All' andata, le due formazioni diedero vita ad un incontro spettacolare, terminato 4-3 a favore degli inglesi. In quella che, da molti, è già stato ribattezzata la 'partita dell'anno'. In palio, questa sera, ci sarà il pass per la finale della competizione più importante d'Europa; già presente, da ieri, il Liverpool che ha battuto il Villarreal nel doppio confronto.

Il quadro arbitrale darà un ulteriore pizzico di 'italianità' al match, dato che sulla panchina dei 'Blancos' madrileni siede l'emiliano Carlo Ancelotti.