Questa sera sono stati rilevati 45 nuovi casi di covid nel Principato di Monaco, per un totale di 11.869 contagiati dall'inizio dell'emergenza; sono 19 i guariti, in totale 11.672.

A oggi sono ricoverate in ospedale 15 persone, di cui 6 residenti. Non ci sono pazienti in terapia intensiva.

Sono 126 le persone seguite dall'Home Monitoring Center che supporta i pazienti con pochi sintomi invitati a rimanere in casa.