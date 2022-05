Ospedaletti: nelle parole del consigliere Taggiasco la preoccupazione delle minoranze per la chiusura della pista ciclabile

“La minoranza è preoccupata, siamo alle porte della nuova stagione estiva e, al ritorno della normalità dopo vari divieti, auspichiamo sia una buona stagione, ma ci troviamo con una pista ciclabile bloccata in tutti i sensi”.

Con queste parole il consigliere di opposizione Maurizio Taggiasco espone la preoccupazione delle minoranze in vista della bella stagione.

Prosegue Taggiasco: “Chiediamo che l'amministrazione ci dia chiarimenti durante il prossimo consiglio comunale riguardo i lavori e la tempistica. Non dimentichiamo che a breve si svolgerà la rievocazione del circuito tanto attesa e la ciclabile chiusa sicuramente creerà qualche disagio”.