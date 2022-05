May the 4th be with you: Baby Yoda alla conquista di Sanremo nel giorno mondiale di Star Wars (Foto)

La leggenda di Star Wars tocca anche la Città dei Fiori e lo fa con un tenerissimo Baby Yoda alla conquista dei luoghi simbolo.

Oggi è il 4 maggio, may the 4th, il giorno scelto dai fan per celebrare la leggendaria saga. Se nelle grandi città di tutto il mondo ci si ritrova con oceanici raduni in costume, Sanremo vuole giocare la propria parte con un’ospitata di tutto rispetto.

Baby Yoda non si è fatto mancare niente, dall’iconica foto davanti all’Ariston alla passeggiata in via Matteotti, dalla fetta di focaccia al selfie al porto.

E che la forza sia con Sanremo.