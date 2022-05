Marta Trevia eletta nuova presidente dell’Associazione Giovani Imprenditori Agricoli di CIA

Marta Trevia, laureata in enologia, si è affiancata al padre con la propria esperienza e la voglia di realizzare nuovi traguardi, nel rispetto dell’ambiente e di una agricoltura naturale.

Dopo le esperienze all’estero ha deciso di tornare e mettersi alla guida dell’azienda di famiglia “Azienda Agricola Donata Bianchi” ed ora anche al fianco degli agricoltori per lottare ogni giorno contro i problemi che ogni giorno affrontano.

"Quando cresci in una realtà come la mia - racconta Marta Trevia - familiarizzi con questo mondo e decidi subito di farne parte. Prima di arrivare in azienda, però, ho studiato in Italia e in Germania, ho fatto un tirocinio in Piemonte e uno in Nuova Zelanda, per legare la tradizione con il nuovo mondo, e poi sono tornata in famiglia".