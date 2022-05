Ceriana: no a Padrini e Madrine, bimba in lacrime e il nonno scrive al Vescovo Mons. Suetta

Un nostro lettore di Ceriana, Franco, ci ha inviato la mail spedita al Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, dopo la decisione di sospendere per tre anni Padrini e Madrine in occasione di Battesimi e Cresime:

“Sono il nonno di una bambina che è prossima a fare la Cresima, ma con grande rammarico ha appreso la notizia su Sanremo News che lei per tre anni proibisce la presenza di Padrini o Madrine al rito. La bimba è scoppiata in lacrime e non vuole più frequentare la chiesa per il catechismo. Mi chiedo il perchè di questa sua decisione. Penso che a Ceriana abbiamo sempre ben dimostrato quanto siano religiosi gli abitanti di questo magnifico borgo. Anche i separati hanno la fede e la ringrazio se vorrà tenere in considerazione la mia richiesta. Faccia felici questi bambini”.