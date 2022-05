Vela: il 6 e 7 maggio a Imperia regata per non vedenti dell’associazione Handarpermare

Sabato e domenica prossimi a Imperia si svolgerà una regata velica “match race” riservata a velisti non vedenti. La gara organizzata dall’Associazione Handarpermare Aps e dallo Yacht Club Imperia è un appuntamento che ormai, salvo qualche interruzione, si ripete dal 2005.

Grazie a boe e segnali acustici i velisti non vedenti si potranno sfidare in completa autonomia Parteciperanno equipaggi formati esclusivamente da velisti non vedenti che utilizzeranno le imbarcazioni meteor ERACLE e NICEA, messe a disposizione da Handarpermare, il sodalizio imperiese guidato da Maurizio Temesio. Gli atleti possono sfidarsi seguendo le stesse regole dei normodotati, grazie ad un sistema di boe e segnali di via acustici studiati in modo da garantirne la completa autonomia.