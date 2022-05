Un intenso fine settimana sul campo per tutte le formazioni del Sanremo Rugby (Foto)

Weekend sul campo per le formazioni Under 7, 9 e 11 del Sanremo Rugby.

I giovani biancazzurri si sono confrontati a Imperia con i padroni di casa, i Reds e i Salesiani di Vallecrosia per un raggruppamento che ha dato grandi soddisfazioni ad atleti e tecnici matuziani. Una nuova occasione per testare in partita il lavoro svolto durante gli allenamenti a Pian di Poma e per condividere il campo con le società della zona. Al centro, come sempre, la crescita sportiva e umana dei giovani atleti.



Inoltre, per la prima volta, il Sanremo Rugby ha portato in campo ben due formazioni per la categoria Under 7.

Il fine settimana ha visto anche la prima tappa del torneo ‘Young Lions 7’s Championship 2022’ per le formazioni biancazzurre Under 13 e 15. Il progetto è frutto dell’ottimo risultato ottenuti con il reclutamento in collaborazione con le scuole; da qui l’idea di organizzare un torneo interno in tre tappe a coronamento dell’ottima attività svolta insieme agli istituti del territorio e, inoltre, come avvicinamento alla disciplina olimpica del rugby a 7.



“Per la prima volta siamo stati impegnati su più fronti con un evento in casa e altre categorie sul campo di Imperia e, inoltre, per la prima volta abbiamo presentato in campo due squadre della stessa categoria, un bel traguardo - commenta il tecnico biancazzurro Diego Capelli - abbiamo registrato presenze importanti e l’evento a Pian di Poma è andato molto bene. Ora ci stiamo preparando per il torneo Under 7, 9, 11 e 13 del 21 e 22 maggio a Imperia”.