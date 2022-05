Lo Judo Club Diano Marina sul podio italiano: Luca La Rosa e Marco Corradi (Corsaro di Imperia) terzi al GP Bisi di Campegine

Si è svolta a Campegine (Reggio Emilia) la manifestazione di Judo in memoria del Maestro Otello Bisi che fa parte del circuito nazionale di KATA e vanta il patrocinio del Comitato Regionale Fijlkam Emilia Romagna.

Hanno partecipato oltre 40 coppie provenienti da tutta Italia che hanno presentato una selezione di KATA, Luca La Rosa (Tecnico Istruttore quarto dan dello Judo Club Diano Marina), ha partecipato presentando il Ju No Kata in coppia con Marco Corradi (Tecnico Allenatore quarto dan del Judo Corsaro di Imperia).

La performance ha ottenuto un punteggio di 328 qualificandoli terzi e permettendo alla Liguria – presente al Gran Prix con solo due coppie (oltre a La Rosa – Corradi anche Sirelli – Cumia nel Kodokan Goshin Jitsu) – di confermare a livello nazionale il suo spessore anche nel settore KATA dello Judo.

Grande soddisfazione per lo Judo Club Diano Marina dove questa volta a mettersi in gioco non sono stati i giovani atleti ma la stessa guida della scuola che ha voluto dimostrare ai suoi allievi che impegno e costanza portano risultati soddisfacenti.