Il saltatore in alto sanremese Gabriele Avagnina record con 2,04 qualificato per gli Europei Under 18

Si sono svolti al campo di atletica del Prino a Imperia i Campionati provinciali studenteschi di atletica per le scuole superiori.

La manifestazione, che un tempo era una delle più prestigiose e vedeva impegnate tutte le scuole della provincia, oggi ha ripreso fiato quasi in sordina nella speranza che ritorni ad essere l'appuntamento solenne di una volta. Le poche scuole che hanno aderito hanno messo in pista gli alunni più preparati e motivati e non è mancato il risultato più sensazionale, che vale tutta la mattinata sportiva.

Il sanremese Gabriele Avagnina ha saltato in alto la misura record di 2,04, oltre il recente primato. Gabriele era andato a Imperia per una sorta di allenamento e per onorare la sua scuola Aicardi di Agraria. Poi una mattinata senza vento, tiepida e stimolante lo hanno portato a iniziare la prova a 1,80,quando per tutti gli altri la gara era terminata molto, molto prima. La sequenza eccezionale: 1,80, 1,90 e 1,95 al primo tentativo; 2,00 e 2,02 al secondo e, infine, tra lo stupore dei presenti, il 2,04 alla seconda prova.

L'atleta, preparato e assistito dalla stessa presidente della As Foce, Kelly Ternelli, con questa misura ha ottenuto il minimo per partecipare ai campionati europei under 18, in programma a luglio a Gerusalemme. “Non sappiamo se la Federazione lo inserirà nella squadra – sottolinea il sodalizio sanremese - ma per il momento brindiamo ad una impresa enorme, che lascia increduli, ottenuta da un ragazzo che a giorni compirà solo 17 anni”.