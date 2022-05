Calcio giovanile: primo maggio in trasferta per la Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Primo maggio in trasferta per la Polisportiva Vallecrosia Academy. Sono state diverse le annate biancorosse impegnate durante la Festa dei Lavoratori.

I Pulcini 1° anno leva 2012, guidati dal mister Davide Pagliuca, hanno partecipato al Torneo “XXIII° Imperia Cup”. Sono riusciti a piazzarsi primi nel loro girone alla conclusione della prima fase andata in scena durante la mattinata ma alla fine hanno terminato il torneo con un ottimo quarto posto. Risultato soddisfacente anche per il portiere biancorosso Edoardo Giunta, che si è aggiudicato il riconoscimento di “miglior portiere del torneo”.

Cinque squadre, invece, sono state impegnate a Cap d’Ail nel “Tournoi du Muguet” rivolto a Primi Calci 2013-14 e Piccoli Amici 2015-16. I giovani atleti si sono potuti misurare con realtà e regole calcistiche diverse da quelle italiane ottenendo comunque dei risultati positivi, in particolare un ottimo secondo posto nel girone leva 2013 e il terzo posto per i Piccoli Amici 2015-16.

"Grazie mille ai genitori dei nostri giovani atleti a nome mio e della società per la consueta disponibilità e per il continuo e garantito sostegno - commenta il direttore tecnico Francesco Lapa - Le esperienze come quella del primo maggio garantiscono crescita sportiva, piacere di condivisione, passione per tutti noi e soprattutto per i nostri piccoli splendidi campioni ai quali teniamo moltissimo!".