Calcio: è stato un fine settimana pieno per le formazioni giovanili della Sanremese, i risultati

Weekend intenso per le giovanili della Sanremese, impegnate nell’ultima giornata dei gironi dei campionati regionali (le leve agonistiche) o nei classici tornei primaverili (le leve non agonistiche).

A strappare la qualificazione ai quarti di finale regionali sono state le squadre Under 15 e Under 14. La leva 2007 ha agevolmente sconfitto con un sonoro 5-1 il Campomorone, mentre la leva 2008 si è imposta sul campo del Serra Riccò per 4-1.

Impresa sfiorata, invece, per l’Under 17 che era costretta a vincere sul campo del quotato Ligorna. Nonostante un netto predominio, i biancazzurri sono stati fermati sul pareggio (1-1) dai genovesi, uscendo comunque a testa alta. Infine, l’Under 16, già eliminata, è stata sconfitta in casa dal Campomorone (2-5).

Tra le leve non agonistiche, i tornei hanno riservato grandi soddisfazioni, a partire dall’Under 13 che, nel 1° Trofeo San Lorenzo al Mare Cantieri, disputatosi tra il campo sportivo Grammatica e lo Stadio Comunale, si è imposta davanti alle compagini piemontesi del Lascaris e del Gassino San Raffaele al termine di una fase finale al cardiopalma.

Ad Imperia, l’Under 10 ha conquistato il torneo e Matteo Sanzone, pur sottoleva, è stato premiato come miglior giocatore della manifestazione. L’Under 11 è stata sconfitta solamente in finale dal Sestri Levante nel torneo organizzato dal Legino e Simone Guglielmi si è aggiudicato il titolo di capocannoniere. Infine, l’Under 9 ha chiuso al terzo posto (su sedici partecipanti) al torneo di Carcare e la categoria Piccoli Amici ha ben figurato nella manifestazione svoltasi a Ventimiglia.