Seborga: sabato prossimo la visita del Lamborghini Club Monaco per il tradizionale 'Raduno di Primavera'

Il Principato di Seborga riceverà, sabato prossimo, una delegazione del prestigioso ‘Lamborghini Club Monaco’, che visiterà il paese in occasione del tradizionale raduno di primavera promosso dal club.

Il programma prevede l’arrivo della comitiva di una decina di Lamborghini in piazza Martiri Patrioti verso le 11 e la ripartenza da Seborga verso le 16. Previsto, nel corso della giornata, anche un incontro con la Principessa Nina.

“Sono molto felice che il Principato abbia collaborato con il Lamborghini Club Monaco - spiega la Principessa Nina - per l’organizzazione di questo evento. Seborga è da sempre una bella meta per i raduni automobilistici e siamo contenti di proseguire in questa tradizione, accogliendo con gioia i nostri amici dall’altro Principato”.