Sabato 30 aprile serata ImPEKabile sul Lungomare di Bussana

Sabato 30 aprile al Bar & Grill “L’ImPEKabile” sul Lungomare di Bussana, si è tenuta una serata all’insegna del divertimento, del buon cibo, della buona musica e del buon bere, con la solidarietà grande protagonista sul palco.

È sicuramente vero che fare del bene fa stare bene, ma anche altri fattori hanno contribuito a rendere così piacevole la serata organizzata dal birrificio Birra Baladin, dall'Agenzia Grandi Vini e dall'Associazione Integrabili di Sanremo, un'associazione di volontariato che si occupa di ragazzi con disabilità e cura il reintegro nella società soprattutto attraverso lo sport. Una parte dell'incasso della serata è stata devoluta all'associazione stessa.

Il suggestivo Lungomare di Bussana che con il suo fascino e una meravigliosa vista sul Mar Ligure ha ospitato la serata, la voce coinvolgente di Riccardo Ghigliazza che ha trascinato tutti a ballare per ore, la varietà di piatti dai sapori del territorio, sono alcuni degli ingredienti che hanno consentito la riuscita di una ricetta speciale chiamata Solidarietà. La manifestazione ha avuto inizio alle ore 17 dove si sono succeduti 9 gruppi musicali in scaletta: Berben Band, Nuovi Solidi, Claynuts, On Soul, Old Skool, MH Band, Funky Monks, Mercenari e Black Rain.

“All'evento hanno partecipato circa 500 persone - ha spiegato PEK, il titolare del locale - ed è stato piacevole vedere tanta gente diversificata, famiglie, ragazzi giovani, bambini e persone più attempate condividere una serata all'insegna del divertimento e della solidarietà. Sicuramente l'anno prossimo verrà proposta la seconda edizione di questo evento unico e memorabile. Colgo infine l'occasione per ringraziare Amaie energia che ha permesso lo svolgimento della serata”.

A immortalare ogni istante di questa piacevolissima serata ci ha pensato lo staff del Bar & Grill “L’ImPEKabile” che con alcuni scatti è riuscito a cogliere il clima di festa che ha caratterizzato l’evento, complici i tanti giovani che erano presenti per trascorrere una serata divertente e, allo stesso tempo, solidale.