Giochi nazionali Special Olympics: 20 le discipline previste in diversi impianti della Città metropolitana

A due settimane dall'arrivo del Torch Run in Piemonte previsto per lunedì 16 maggio a Cuneo, e a poco più di un mese dall'inizio della manifestazione, cresce l'attesa intorno ai Giochi Nazionali Special Olympics in programma a Torino da sabato 4 a giovedì 9 giugno 2022. L'evento porterà sul territorio oltre 3mila atleti con disabilità intellettiva provenienti da tutta Italia, accompagnati dalle rispettive famiglie, dai tecnici e dai dirigenti delle società di appartenenza e dai volontari impegnati nell'organizzazione con una ricaduta importante anche dal punto di vista turistico ed economico.

Uno degli elementi fondamentali dei Giochi è sicuramente quello legato all'aspetto sportivo: saranno 20, infatti, le discipline sportive individuali e di squadra (praticate in modalità “unificata”, ovvero con la contemporanea partecipazione di giocatori con e senza disabilità) previste nel programma, dislocate in diversi impianti della Città Metropolitana. Di seguito, il dettaglio completo delle strutture coinvolte:

• Atletica Leggera: Stadio Primo Nebiolo, Viale Luigi Huges 10 Torino

• Badminton: Pala Vela, Via Ventimiglia 145 Torino

• Bocce: Bocciofila Borgo Rossini, C.so Terenzio Mamiani 5 Torino / Bocciodromo Crescenzio Colletta, Lungo Dora P. Colletta 53 Torino

• Bowling: King Center, Via Monginevro 242 Torino

• Calcio: CUS Torino, Via Milano 63 Grugliasco

• Canottaggio: Circolo Canottieri Esperia, C.so Moncalieri 2 Torino

• Indoor Rowing: Società Canottieri Armida, Viale Virgilio 45 Torino

• Dragon Boat: Circolo Canottieri Esperia, C.so Moncalieri 2 Torino

• Equitazione: Circolo Ippico Horsebridge, Via Supeia Gallino 27 Nole

• Ginnastica Artistica: PalaGinnastica, Via Giacinto Pacchiotti 71 Torino

• Karate: Palazzetto Le Cupole, Via E. Artom, 111 Torino

• Ginnastica Ritmica: Palasport Moncrivello Eurogymnica, Via Moncrivello 8 Torino

• Golf: Royal Park I Roveri, Rotta Cerbiatta 24 Fiano

• Tennis: Circolo della Stampa Sporting, C.so G. Agnelli 45 Torino - Impianto Sportivo Gaidano, Via Modigliani 25 Torino

• Pallacanestro: Pala Ruffini/Pala G. Asti, Viale Bistolfi 10 Torino - Centro Sportivo Sisport, Via Olivero 40 Torino

• Pallavolo: Pala Vela, Via Ventimiglia 145 Torino

• Nuoto: Acquatica Torino, C.so Galileo Ferraris 290 Torino / Palazzo del Nuoto, Via Filadelfia 89 Torino

• Tennis Tavolo: CUS Torino, Palazzetto di Grugliasco Via C.L.N. 53 Grugliasco

• Nuoto Acque Libere: Laghi di Avigliana, Via Monte Pirchiriano Avigliana

• Rugby: CUS Torino, St. del Barocchio 27 Grugliasco

Mentre fervono i preparativi per rendere memorabili i Giochi Nazionali e allestire l'impiantistica, la corsa del Torch Run sta contribuendo ad alzare il livello di partecipazione: "La torcia – sottolinea il Direttore di Special Olympics Italia Team Piemonte Carlo Cremonte – è un simbolo di pace, unione, amicizia e fratellanza, valori che racchiudono lo spirito degli atleti Special Olympics. Le tappe di avvicinamento che si stanno susseguendo lungo tutto il territorio nazionale, organizzate con grande entusiasmo e coinvolgimento dalle città in cui si svolgono, stanno facendo crescere l'attesa e l'adrenalina in vista dei Giochi Nazionali; la stessa cosa sta avvenendo nella nostra regione, dove il Torch Run toccherà 22 località che si stanno preparando al meglio per accogliere il suo passaggio. Dal punto di vista organizzativo, stiamo finalizzando gli ultimi aspetti per portare a termine un lungo lavoro che si concretizzerà a Torino dal 4 al 9 giugno".