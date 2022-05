Domenica prossima con il Fiab Riviera dei fiori tra Ventimiglia e Bordighera c'è 'Bimbimbici'

Domenica prossima la sezione Fiab Riviera dei Fiori porta, per la prima volta nell'estremo ponente ligure, la manifestazione nazionale ‘Bimbimbici’, con la collaborazione delle associazioni Unicef Imperia e Artek Ventimiglia.

Da Ventimiglia, ‘Porta fiorita d'Italia’, e fino a Bordighera, la ‘città delle Palme’, e ritorno. La musica terrà accompagnerà il gruppo; nella zona del Campasso a Ventimiglia, termine della manifestazione, l'intrattenimento sarà offerto da AlfoBike tramite un workshop di meccanica gratuito per grandi e piccini e dall'associazione Trucco Bike On The Roya con un piccolo percorso con gincane e saltelli.

Alle 9 sono previste le iscrizioni al Giardino del Corsaro Nero e, alle 10 si parte. A conclusione della mattinata verrà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.