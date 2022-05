Diano Marina: giovedì primo appuntamento per il 'Maggio dei Libri' con la scrittrice Nerina Neri Battistin

Primo appuntamento con gli autori del “Maggio dei Libri” giovedì alle 15 presso la Biblioteca Civica “Angiolo Silvio Novaro” di Diano Marina con la scrittrice Nerina Neri Battistin che presenterà il suo ultimo romanzo Teresa Littardi Sauli (1811/1892) una grande donna edito a Imperia nel 2021. Già docente di scuola elementare, insegna dizione e teatro presso l'Università della Terza Età di Imperia. Ha pubblicato più di venti romanzi e molti testi teatrali vincendo, nel 2011, un premio al Concorso Letterario Casinò di Sanremo. Il nuovo volume dedicato a Teresa Littardi Sauli ci porterà nel pieno del Risorgimento e dell'Unità d'Italia in un viaggio tra storia e luoghi della nostra provincia. Dialogherà con l’autrice Alida Civile e modererà l’incontro la dott.ssa Daniela Gandolfi dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, responsabile del Polo Culturale di Palazzo del Parco a Diano Marina.

Con una ricca serie di incontri con l’autore, la Biblioteca Civica “A. S. Novaro” di Diano Marina aderisce a “Il Maggio dei Libri 2022”, campagna nazionale promossa dal Centro per il Libro e la Lettura patrocinata dal Ministero della Cultura. Tutti i giovedì del mese, alle ore 15 nella sala “Margherita Drago” della Biblioteca, si terranno le presentazioni aperte al pubblico che vanno a riprendere i tradizionali giovedì letterari dianesi della Biblioteca, purtroppo sospesi in questi anni a causa della pandemia.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Diano Marina, è possibile contattare per informazioni all’indirizzo di posta elettronica bibliodiano@istitutostudiliguri.191.it o telefonicamente al numero 0183 496542 nei giorni di martedì (10-18), mercoledì (9-14) e giovedì (13-18).