Bordighera: domenica 15 maggio 'Aspettando la Marcia', passeggiata di beneficienza con BordiEventi

Si terrà domenica 15 maggio a Bordighera l’evento ‘Aspettando La Marcia’, marcia di beneficenza di 14 km che assumerà, per quest’anno, il posto della tradizionale ‘Marcia delle Palme’.

Organizzata dall’associazione BordiEventi, che ringrazia i precedenti organizzatori de “U Risveiu Bordigotu” per la concessione, prevede il raduno alla Spianata del Capo alle 8, con partenza prevista per le 9.15. Potranno partecipare anche gli amici a quattro zampe. Il costo di partecipazione è di 12 euro, scontati a 10 per chiunque acquisterà la prevendita prima del giorno della marcia, e include una maglietta omaggio dell’evento.

Le prevendite sono:

- online sul sito https://shop.bordieventi.it/evento/aspettando-la-marcia-prevendita/

- Tabaccheria della Stazione di Bordighera, Non Solo Fumo, in Via Roma 3

- Tabaccheria di Bordighera Alta, U Brichetu, in Piazza del Popolo, 10

- Ufficio Informazioni Turistiche di Bordighera

Il percorso presenterà alcune varianti rispetto a quello tradizionale: si attraverserà il Paese Alto per proseguire attraverso il primo tratto del Beodo fino al ponte dell’Autostrada dei Fiori; si raggiungeranno Sasso, Madonna della Neve e Vallebona, poi Borghetto San Nicolò per tornare, attraverso la Via Romana, al punto di partenza. Saranno presenti tre punti di ristoro, e al termine sarà offerto dell’ottimo Pan Bagnau a tutti i partecipanti.

“Come in tutti i nostri eventi - commenta Axel Vignotto, Presidente dell’Associazione BordiEventi - noi non traiamo alcun profitto dall’organizzazione: la giornata è realizzata infatti per supportare i nostri enti di primo soccorso locali, da sempre in prima linea per aiutare chiunque abbia necessità. Un enorme ringraziamento da parte di tutti va al VicePresidente Gianluca Gazzano, che sta lavorando assiduamente giorno e notte apportando un insostituibile contributo che garantirà una giornata fantastica; a Marzia Baldassarre, fondamentale coordinatrice di tutti i nostri eventi; ai ragazzi del Leo Club Sanremo presieduti da Lorenzo Basilico, che aiuteranno durante lo svolgimento della giornata, ai Dalton, coordinati da Ugo Funelli, alla Pro Loco Rinascita Borghettina, e a tutti i volontari che verranno a dare una mano”.