CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 3 maggio 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Ritz dell'Ariston di Sanremo e al cinema Olimpia di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- DOWNTON ABBEY II – UNA NOVA ERA – ore 16.15 - 19.00 – 21.15 - di Simon Curtis - con Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Julian Fellowes - Drammatico - "Un nuovo capitolo nelle vite degli abitanti di Downton Abbey: la Contessa Madre di Grantham svela a tutta la famiglia che un uomo che conosceva in gioventù le ha lasciato in dono una villa nel sud della Francia. L'intera famiglia Crowley cerca di scoprire qualcosa di più su quest'uomo misterioso e decidono di recarsi in Francia per visitare la villa. Intanto Lady Mary rimane a Downton con lo staff per sovrintendere alle riprese di un film che un regista americano ha deciso di usare come location la residenza del Conte Crowley…”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – ore 16.00 - 18.45 – 21.20 - di David Yates - con Jude Law, Eddie Redmayne, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol – Avventura - "Albus Silente è consapevole che il potente mago Gellert Grindelwald vuole prendere il controllo totale del mondo magico. Incapace di fermarlo da solo, Silente affida a Newt Scamander il compito di guidare una squadra di streghe e maghi (e un coraggioso babbano) in una missione dove si scontreranno con il crescente numero di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SONIC 2 – IL FILM – ore 16.30 - di Jeff Fowler - con Ben Schwartz, James Marsden, Idris Elba, Jim Carrey, Tika Sumpter – Azione/Avventura/Commedia - "Sonic, dopo essersi stabilito a Green Hills, vuole dimostrare di avere tutto ciò che serve per essere un vero eroe e sapersela cavare da solo. Il banco di prova arriva con il ritorno di Dr. Robotnik, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo con la capacità di distruggere gli esseri umani. Insieme alla spalla Tails, Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo alla ricerca della pietra, prima che finisca in mani sbagliate…”

Voto della critica: **

- THE LOST CITY – ore 19.15 – 21.30 - di Adam Nee, Aaron Nee, Adam Nee (II) - con Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Da'Vine Joy Randolph, Óscar Núñez – Commedia/Sentimentale - "La solitaria scrittrice di successo, Loretta Sage, ha dedicato la sua carriera alla scrittura di popolari romanzi d'amore e di avventure ambientati in luoghi esotici con protagonista l'eroe Dash, incarnato nella realtà dal bellissimo modello Alan. Mentre è in tour per promuovere il suo nuovo libro con Alan, Loretta viene rapita da un eccentrico miliardario convinto che lei possa condurlo al tesoro dell'antica città perduta, così ben descritta nel suo romanzo. Con il desiderio di dimostrare come possa essere un eroe anche nella vita reale, Alan si mette in viaggio per salvarla. L'improbabile coppia, coinvolta in una rocambolesca avventura nella giungla, sarà costretta ad andare d'accordo per sopravvivere e trovare l'oro prima che vada definitivamente perso…”

Voto della critica: **

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- IL SESSO DEGLI ANGELI – ore 16.30 - 19.30 - 21.30 - di Leonardo Pieraccioni - con Leonardo Pieraccioni, Sabrina Ferilli, Marcello Fonte, Gabriela Giovanardi - Commedia - "Don Simone è un prete di frontiera, con una chiesetta sempre in difficoltà e mai frequentata dai ragazzi che preferiscono piuttosto lo stare insieme dei social. Finalmente Don Simone riceve una fantastica notizia: un eccentrico zio gli ha lasciato in eredità un'avviatissima attività in Svizzera che potrà risollevare le sorti economiche del suo oratorio sempre deserto! Ma arrivato a Lugano il nostro prete scopre di aver ereditato... un bordello! Don Simone darà ragione allo sgangherato zio che ha sempre dubitato della sua fede, oppure qualcuno dall'alto gli darà le risposte giuste per togliergli ogni dubbio?…”

Voto della critica: **

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- HOPPER E IL TEMPIO PERDUTO – ore 16.30 - di Ben Stassen, Benjamin Mousquet – Animazione - "Il giovane e coraggioso Hopper ha un grande desiderio: essere accettato da tutti e diventare un grande avventuriero al pari del suo padre adottivo, il re Peter. Quando suo zio Lapin, il "cattivo" del Regno, scappa di prigione e minaccia di rovesciare il Re, Hopper mette da parte ogni esitazione e decide di imbarcarsi in un'epica corsa contro il tempo insieme ad Abe la tartaruga, suo sarcastico aiutante e amico, e Meg, una spericolata puzzola esperta di arti marziali, per fermare le ambizioni dello zio e scoprire così la sua vera natura di lepre un po' ‘speciale’…”

Voto della critica: ***

- THE NORTHMAN – ore 18.15 – 20.45 - di Robert Eggers - con Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Gustav Lindh – Thriller - "La vicenda si svolge in Islanda, nel X secolo. Amleth è un principe vichingo, fuggito dal suo regno dopo che il padre, Re Aurvandil viene brutalmente assassinato dal fratello. Dopo circa vent'anni, Amleth - ormai un guerriero vichingo prodigioso - torna nelle sue terre d'origine per portare a termine la missione che lo ha spronato ad eccellere come guerriero: vendicare suo padre, salvare sua madre e uccidere suo zio…”

Voto della critica: **

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- FINALE A SORPRESA - OFFICIAL COMPETITION - ore 20.45 - di Mariano Cohn, Gastón Duprat - con Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martínez, José Luis Gómez, Manolo Solo - Commedia - "Lola Cuevas è un'eccentrica e affermata regista a cui è stata commissionata la regia di un film da un imprenditore miliardario megalomane deciso a lasciare il segno nella storia. L'ambiziosa impresa richiede i più grandi talenti, così Lola scrittura due stelle della recitazione: il divo sciupafemmine di Hollywood, Félix Rivero e il capofila del cinema e del teatro impegnato, Iván Torres. Due attori agli antipodi ma entrambi leggende, con un carisma e un ego ineguagliabili, sono costretti da Lola ad affrontare delle prove esilaranti e originali che li metteranno a dura prova. Riusciranno a superare la loro rivalità per dare vita a un capolavoro?…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- DOWNTON ABBEY II – UNA NOVA ERA – ore 20.45 - di Simon Curtis - con Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Julian Fellowes - Drammatico - "Un nuovo capitolo nelle vite degli abitanti di Downton Abbey: la Contessa Madre di Grantham svela a tutta la famiglia che un uomo che conosceva in gioventù le ha lasciato in dono una villa nel sud della Francia. L'intera famiglia Crowley cerca di scoprire qualcosa di più su quest'uomo misterioso e decidono di recarsi in Francia per visitare la villa. Intanto Lady Mary rimane a Downton con lo staff per sovrintendere alle riprese di un film che un regista americano ha deciso di usare come location la residenza del Conte Crowley…”

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- DOWNTON ABBEY II – UNA NOVA ERA – ore 18.30 – 21.10 - di Simon Curtis - con Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Julian Fellowes - Drammatico - "Un nuovo capitolo nelle vite degli abitanti di Downton Abbey: la Contessa Madre di Grantham svela a tutta la famiglia che un uomo che conosceva in gioventù le ha lasciato in dono una villa nel sud della Francia. L'intera famiglia Crowley cerca di scoprire qualcosa di più su quest'uomo misterioso e decidono di recarsi in Francia per visitare la villa. Intanto Lady Mary rimane a Downton con lo staff per sovrintendere alle riprese di un film che un regista americano ha deciso di usare come location la residenza del Conte Crowley…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it