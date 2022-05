Sanremo: Il Giardino di Palladino Vincenzo, un’oasi di verde che regala emozioni, benessere e relax

CNA di Imperia offre un’occasione straordinaria per scoprire le migliori abilità artigiane, che con passione ed entusiasmo mantengono vive tradizioni secolari.

Oggi andiamo sulle colline di Sanremo per scoprire che progettare e creare giardini, posizionare correttamente le piante, arredare con fiori e mantenere piccole oasi, dove accogliere gli amici, è una vera e propria arte. Per non commettere errori, che possono essere anche molto costosi per le nostre tasche e per l’ambiente, è sempre consigliabile rivolgersi ai professionisti, che sanno assecondare i nostri desideri e garantiscono una costante e puntuale assistenza. Vincenzo Palladino ed il suo staff si occupano da oltre 20 anni con successo di progettazione e realizzazione di giardini, parchi, aree verdi e impianti di irrigazione a essi correlati.

(Riprese video e montaggio di MC- Massimo Cimiotti videomaker)

Essere un “artigiano del verde” vuole dire vivere a contatto con la natura, provare piacere nel mettere le mani nella terra, conoscere e amare la natura, seguendone i tempi e i ritmi, e trovare sempre le soluzioni più rispettose dell’ambiente e della salute.

La pandemia ci ha aiutato a capire meglio e a migliorare il nostro rapporto con la natura e sappiamo che proprio nell’incontro con la natura troviamo benessere fisico e anche morale. Prima le passeggiate nel bosco erano limitate ai fine settimana, quando eravamo liberi dal lavoro, ora andare a camminare nel parco e avere un’area verde a disposizione sotto casa o in ufficio è diventato qualcosa di importante tutti i giorni. Per molti la riscoperta del verde è diventata una nuova filosofia di vita, perché il verde aiuta la creatività e la concentrazione.

E così oggi in molti progettano anche nelle città nuove aree verdi, giardini verticali o piccoli orti. Una progettazione che riguarda non solo i giardini, privati o condominiali, ma anche balconi e terrazzi.

L'azienda Il Giardino si propone per la realizzazione di questi servizi specializzati, con soluzioni a bassa manutenzione e a basso consumo idrico, rispettando il territorio sia nella scelta delle piante che dei materiali, legno e pietra in primo piano. Un lavoro che richiede passione e vena creativa, una serietà e professionalità che, in questo settore, solo un artigiano può garantire.

Perché non ci si può improvvisare giardinieri senza un’adeguata preparazione tecnica e senza aver maturato una solida esperienza. Le nostre preferenze su piante, arredi ed elementi esterni possono trasformarsi in un vero paradiso solo affidandoci a chi ha competenza e conoscenza per realizzare un giardino secondo i nostri gusti.

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “prodotti di grande eccellenza e produzioni rare. Questi sono i veri protagonisti di questo viaggio che porta i lettori a scoprire le bellezze del territorio, ma soprattutto il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente e alla salvaguardia delle tradizioni. Un viaggio fra le botteghe artigiane del Ponente ligure, che rappresentano anche un presidio di socialità per tanti borghi e vallate dell’entroterra. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che non sono semplici laboratori o negozi, ma veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”.

Il Giardino di Vincenzo Palladino si trova a Sanremo in zona San Giacomo, in strada isola Superiore 2 B

mail: info@vincenzopalladino.com telefono 347.0992456 e dispone di un sito internet: https://vincenzopalladino.com/ dove è possibile vedere alcune pregevoli realizzazioni.