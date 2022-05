Ventimiglia: raccolta fondi per la Spes alla cena sociale dell'Inter Club 'Estremo ponente'

La Spes di Ventimiglia ha ringraziato il Club Inter 'Estremo Ponente' di Ventimiglia, che ha promosso una raccolta fondi in suo favore, in occasione della cena sociale di giovedì scorso al prestigioso ristorante “Baia Beniamin” di Bordighera.

Fabrizio Guerrisi e Simone Teti, rispettivamente Presidente e vice Presidente del club hanno consegnato oggi ai ragazzi della Spes l’offerta e una serie di graditissimi gadgets nerazzurri. La generosa oblazione sarà destinata a sostenere progetti volti a inserire persone con disabilità nel mondo del lavoro, percorso che ha già visto Spes in dieci anni, inserire 9 portatori di handicap in agricoltura o ristorazione.

“Ringrazio tutti i partecipanti – spiega il Presidente I. C. Estremo Ponente Fabrizio Guerrisi - per la splendida serata e per il generoso contributo a favore dell’iniziativa benefica pro Spes. Inoltre un doveroso ringraziamento al Coordinamento Inter Club che ci ha permesso di invitare ed ospitare uno dei più amati campioni della storia nerazzurra: il grande Nicola Berti”.