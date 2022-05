Il Marconi di Sanremo: tra letteratura della nostra terra e tecnica musicale per gli eventi del territorio

Con la bella stagione si stanno concludendo i progetti della sede coordinata dell'Istituto Marconi di Sanremo, ripresi con impegno dai docenti dopo la parentesi pandemica.

Da febbraio a marzo, per avvicinare gli studenti delle classi IV e V del corso tecnologico informatica e telecomunicazioni allo studio della letteratura e della storia è stato proposto un nuovo progetto basato sulla passeggiata didattica nelle vie della Sanremo storica. I percorsi itineranti sono stati di due tipi, uno letterario e l'altro storico: nel primo il Prof. Giovanni Solazzo ha accompagnato una trentina di studenti ad esplorare con gli occhi del bambino Pin la Pigna di Sanremo e le stradine di campagna citate ne Il Sentiero dei Nidi di Ragno di Italo Calvino. L'esperienza immersiva ha portato i ragazzi del Marconi a rivivere il crepuscolo di un'infanzia difficile nella comunità sanremese durante la Guerra di Liberazione.

Nel secondo itinerario è stata visitata la Sanremo bombardata e flagellata dalle guerre, in un percorso a ritroso dalla seconda guerra mondiale fino ai bombardamenti marittimi inglesi del 1745 e genovesi del 1753. Dipanandosi tra Piazza Sardi e Piazza Bresca, questo percorso si è concluso al Cimitero Monumentale della Foce, dove i ragazzi del Marconi hanno potuto constatare l'estrema varietà di nazionalità (polacchi, russi, ebrei, inglesi, tedeschi) che hanno attraversato Sanremo negli anni; in particolare gli studenti sono stati invitati a soffermarsi davanti all'epigrafe dedicata a Capitan Pesante, personalità di spicco legata a Giuseppe Garibaldi, e davanti alle spoglie mortali di Lady Philippson, poetessa e mecenate inglese, fervente ammiratrice dell'Eroe dei due Mondi e dell'avventura risorgimentale italiana.

Inoltre, nei mesi di marzo e aprile, la sede di Sanremo ha organizzato un corso introduttivo all'attività di fonico di sala destinato ai propri allievi del triennio tenuto dal Prof. Fulvio Corradi e dal Prof. Ilario Stella. Questo corso è stato pensato per mostrare agli studenti un modo creativo e fantasioso di utilizzare le proprie competenze informatiche ed elettroniche e ben si sposa con la vocazione musicale della Città dei Fiori. Le lezioni sono state tenute in presenza e si sono occupate di illustrare gli aspetti teorici di base sul suono e le sue proprietà, accompagnati da attività pratiche per imparare a utilizzare le attrezzature indispensabili per la gestione del suono in eventi pubblici. Per consentire al gruppo di lavorare in sicurezza e di utilizzare i dispositivi in maniera completa, il corso è stato proposto a numero chiuso a 16 partecipanti motivati, selezionati tra tutti gli iscritti sulla base di una graduatoria a cui si accede con il voto di condotta e la media del profitto del primo quadrimestre. Gli studenti hanno partecipato con entusiasmo e sono disponibili a fornire il service gratuito alle altre realtà scolastiche per la fine dell'anno per mettere alla prova le competenze apprese.

L'IIS G. Marconi di Sanremo si propone attraverso questi progetti come un istituto tecnico e professionale moderno che ha a cuore la formazione a tutto tondo della persona, dalla letteratura all'informatica, dall'elettronica alla musica moderna.