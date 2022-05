Avis e Carabinieri insieme: a Imperia le donazioni di sangue, si andrà avanti per tutto il mese

Nel quadro degli accordi di cui alla convenzione stipulata tra il Ministro della Difesa e la Regione Liguria in materia trasfusionale e aderendo alla campagna dell’AVIS Liguria per l’Arma dei Carabinieri, i militari del Comando Provinciale di Imperia hanno avuto modo di donare il sangue presso un veicolo appositamente attrezzato che, dalla prima mattinata di oggi, è stato allestito per ricevere chi volontariamente ha aderito alla campagna. Oggi il tour ha fatto tappa nel capoluogo di provincia, primo teatro dell’iniziativa, che proseguirà per tutto il corrente mese.

L’iniziativa ha riscosso il gradimento del personale e la soddisfazione degli operatori anche in considerazione del fatto che molti Carabinieri della provincia sono costanti donatori.