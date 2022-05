Ventimiglia: la coppia Diego Rizzi-Alessandro Leuzzi si aggiudica la gara di bocce del 1° maggio

La tradizionale gara di bocce nazionale del 1° maggio ritorna nel Ponente, sotto l'organizzazione del Gruppo Sportivo Petanque di Ventimiglia e grazie allo speciale contributo dello sponsor della manifestazione, Jet-Log group.

La gara è stata dominata dai portacolori del GSP Ventimiglia che hanno piazzato ben 3 formazioni su 4 in semifinale. Dopo la fase eliminatoria si sono affrontati in semifinale due coppie del GSP Ventimiglia composte dal plurititolato a livello internazionale Diego Rizzi, in coppia con Alessandro Leuzzi, che hanno avuto la meglio in una partita rocambolesca per 13-9 sulla coppia del sempreverde Donato Goffredo e del suo socio Francesco Greco.

Anche l'altra semifinale era sconsigliata ai deboli di cuore: gli alfieri del GSP Ventimiglia Emanuele Goffredo, sempre ottimo in accosto, e Laurent Cappati in versione ‘bomber’, hanno sconfitto sul filo di lana il doppio della Muller Bordighera composto da Calogero Fazio e Gianluca Basso per 13-12 .

La finalissima tutta granata sorride a Rizzi-Leuzzi, che superano con un netto 13-4 i compagni di società Goffredo-Cappati.

Ottima l'organizzazione del Gruppo Sportivo Petanque Ventimiglia, capitanata dal suo Presidente Fabrizio Gullace. La competizione è stata diretta dall'arbitro nazionale Osvaldo Mattalia della sezione di Cuneo. La macchina organizzativa è già in pista per organizzare al meglio l'edizione 2023.