Pallavolo: fine settimana caratterizzato dai tie-break per le formazioni dell'Imperia Volley

Settimana caratterizzata dal tie-break nelle gare disputate dall’Imperia Volley, cinque su otto sono terminate al quinto set. Si conclude con una sconfitta il campionato di Serie D/F per le ragazze di Roberto Gavi e Mario Ozenda. Gara ininfluente ai fini della classifica finale dove le ragazze del capoluogo avevano già in cassaforte una meritata salvezza nonostante fosse una delle formazioni più giovani di tutto il campionato.

Due tie-break negano alla formazione maschile la vittoria nel campionato di Serie D, dove i ragazzi di Marco Biglieri e Massimiliano Niggi con una partita da recuperare possono inserirsi al quarto posto della classifica.

Centra con un autentico tour de force, tre gare giocate in settimana, per recuperare le partite sospese nel periodo gen.-feb. per il Covid, i quarti di finale la formazione impegnata nel campionato di 3Div.ne, seconda al termine della regular season alle spalle della capolista San Giovanni Ospedaletti.

Esce a testa alta la formazione U14, impegnata nella Final Four a Leca D’Albenga valida per l’assegnazione del titolo di Campione Territoriale della categoria. Anche in questa gara è il tie break (12/15) a negare la finale alle ragazze di Pietro Ravoncoli e Gianluca Melchiorre. Sotto i risultati della settimana.

Campionato Regionale serie D/F

Imperia Volley – Acqua Calizzano Carcare 0 – 3 (9/25-13/25-22/25)

Campionato Regionale serie D/M

Imperia Volley – Albisola Pallavolo 2 – 3 (25/17-23/25-25/18-23/25-11/15)

PSM Rapallo – Imperia Volley 3 – 2 (25/17-23/25-25/22-21/25-15/12)

Campionato 3Div.ne F

Nova Volley – Imperia Volley 3 – 2 (28/26-12/25-25/20-20/25-15/10)

Imperia Volley – Alassio Laigueglia Volley 3 – 1 (25/12-24/26-25/23-25/15)

San Giovanni Ospedaletti – Imperia Volley 3 - 0 (25/12-25/17-25/11)

Campionato 1Div.ne F

Rist. Pesce Innamorato San Remo – Imperia Volley 3 – 0 (25/19-25/15-25/15)

Final Four U14 F – Semifinale

Riviera Mazzu – Imperia Volley 2 – 3 (16/25-14/25-25/23-25/21-15/12)