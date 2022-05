Pallavolo: doppia vittoria nel weekend per il Volley ArmaTaggia in prima e seconda divisione (Foto)

Il Volley ArmaTaggia si conferma al vertice dei campionati di prima e seconda divisione Fipav. Due gli incontri di sabato scorso al Palaruffini.

Le ragazze dell’ArmaMazzu, guidate dal coach Rudy Squillace e dal suo vice Giorgio Lanteri, nel campionato di seconda divisione si sono imposte con un secco 3-0 sulle ‘cugine’ della Mazzucchelli. I parziali di 25/20, 25/13 e 25/19 confermano la buona partita delle armesi che, con una giornata di anticipo, blindano il secondo posto nel girone; per loro si aprono le porte alla final four per accedere alla prima divisione.

E’ stata poi la volta del match di prima divisione tra la prima in classifica, il Biesse ceramiche ArmaTaggia, e la seconda l’Albenga Volley. Le armesi, guidate da Coach Luca Ferrari e dal vice Lorenzo Gallina, erano matematicamente prime nel girone anche con una sconfitta. Poteva esserci un rilassamento mentale e, invece, la voglia di migliorare ha portato l’undicesima vittoria in campionato. Il risultato finale di 3-2 (25/17, 23/25, 25/13, 11/25, 15/8) sottolinea una partita combattuta e risolta al tie break.

Il Biesse ceramiche ArmaTaggia sotto di tre punti non si fa intimidire, recupera, giocando ordinato in difesa e attacco e fa sua la partita. Contento il presidente Vincenzo Brunacci per le due vittorie e la posizione in classifica. Ora si passa alle fasi finali con una doppia sfida di andata e ritorno che porterà la vincitrice a sfidarsi nelle final four per accedere in serie D.