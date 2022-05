Pallanuoto: troppe assenze per le giallorosse, sconfitta interna della Rari Nantes femminile contro il Brescia

RARI NANTES IMPERIA-AN BRESCIA 9-15 (3-6, 1-4, 2-4, 3-1)

IMPERIA – Sowe cap., A.Amoretti, Martini, S.Amoretti 2, Mirabella 2, Iazzetta 1, Ferraris, Accordino 4, Sattin, Cappello. All.: Gerbò

BRESCIA – Fiorese cap., Usanza 3, Pieroni, Alberici S., Alberici A. 2, Serra, Bovo 3, Vitali M. 3,Bovo C., Barbieri, Alogbo 4, Vitali. All.: Calderara

Sup.Num.: Imperia 1/6 + due rigori realizzati; Brescia 2/7 + tre rigori (due realizzati e uno sul palo)

IMPERIA - La Rari Nantes cede all’AN Brescia per 9-15. Le giallorosse, già corte nell’organico, soffrono ulteriormente l’assenza di Carla Comba per un infortunio ad un dito, patito proprio nella trasferta lombarda di lunedì scorso.

Le giallorosse comunque, dopo una partenza frenata con lo 0-2 firmato Brescia, riescono a tenere testa alla forte squadra ospite portando il tabellone sul 3-4 a due minuti dalla fine del primo quarto, grazie alle reti di Iazzetta, Mirabella ed Accordino. Ma, trascinate da una straripante Alogbo che marca un poker nei primi otto minuti, le lombarde si portano sul +3.

Divario che aumenta a cavallo dell’intervallo lungo così le due reti di Accordino e il gol di Sara Amoretti non bastano per fermare l’assalto bresciano. L’ultimo quarto pende a favore delle ragazze di Gerbò grazie al bel gol dal centro di Mirabella, la staffilata di Amoretti e il poker personale (da rigore) di Accordino.