Canoa: ottimi risultati per gli atleti della Canottieri Sanremo nelle gare degli ultimi due weekend

Dopo gli ottimi risultati ottenuti domenica 24 aprile nella gara interregionale valida come campionato ligure lombardo e piemontese, la Canottieri Sanremo (sezione canoa) si è messa nuovamente in evidenza alla gara internazionale che si è svolta sempre all’idroscalo di Milano lo scorso fine settimana.

Sei i titoli regionali nelle categorie assolute e 10 le medaglie nelle categorie giovanili hanno caratterizzato la gara del 24, nella quale la società matuziana ha partecipato con la squadra completa.

Alla gara internazionale di ieri, sempre a Milano, la Canottieri ha presentato un bel k4 jun, formato da Loris Defaveri, Mauro Lorenzo, Federico Simonetti e Riccardo Campesi, giunto sesto nella finale dei 500mt. Ma anche Amanda Embriaco, molto determinata che non solo ha vinto la gara ma, grazie ad un ottimo risultato cronometrico, ha staccato il biglietto per partecipare alla Coppa del Mondo di paracanoa che si svolgerà in Polonia alla fine del mese.

Prossimi appuntamenti: la prima prova del ‘Canoa giovani nazionale’ a Candia Canavese il 22 maggio, la Coppa del Mondo del 27 e 29 maggio e la prima gara nazionale di velocità per le categorie ragazzi junior e U23 a Castel Gandolfo nel primo weekend di giugno.