Taggia: convocato per venerdì prossimo il Consiglio Comunale. L'ordine del giorno

Il Consiglio Comunale Taggia è stato convocato per venerdì prossimo (6 maggio) presso la sede comunale chiamato a discutere l’approvazione del regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali del comune di Taggia e riconoscimento di legittimità della spesa procedura di somma urgenza per lavori urgenti di ripristino della sicurezza del Rio Santa Lucia nel tratto che interferisce con la viabilità verso la zona Albareo.