Pallavolo: il Bco Osoedaletti espugna con merito la Maggi vincendo contro il Bki Imperia

Bki Imperia - Bco Osoedaletti 60-69

Parziali 12/20 26/38 43/53



Tabellini



IMPERIA: Fossati 28 Valdez, Mancuso 7 Rotomondo 5 Lanza, LoMastro, Canobbio 8 Damonte 2 Viale, Donati 8. Coach Pionetti Danilo

BCO: Pesante, Zunino 8 Cruz Salas 34 Formica 7 Paganini 8 De Caro, Blasetta 8 Vivo 4



All. Archimede Ezio. Ass.Andrea Lupi



Il Bco espugna con merito la Maggi, gli orange conducono dall'inizio alla fine un derby duro ma corretto, nel terzo quarto il massimo sforzo dei padroni di casa che arrivano a meno 2 ma non hanno la lucidità necessaria per mettere la freccia e sorpassare i ragazzi di Archimede. Una splendida vittoria in casa della capolista imbattuta che rilancia il Bco in chiave play off.



Il commento del Coach Archimede: "Vittoria fondamentale per il prosieguo del campionato, giocata con intensità e determinazione, ora sotto con l'ultima giornata da non abbassare la guardia".