Pallapugno, Raviola (Imperiese) al terzo k.o. di fila: a Dolcedo passa Daziano. Vince il cipressino Jacopo Guasco, in Serie C1, per 9-4

Il week-end per l'Imperiese era cominciato nel migliore dei modi con la bella vittoria per 9-4 di Jacopo Guasco (Serie C1), all'esordio casalingo. A Dolcedo andava in scena una sorta di derby territoriale contro Pieve di Teco con il capitano che mandava in visibilio i circa 120 presenti con un primo tempo dominato (7-1). Nella ripresa, i pievesi riprendevano fiducia e così saliva in cattedra Alessio Cane, unitamente a Giordano e Guasco, riuscivano a mantenere le distanze (7-1, 7-2, 8-2, 8-4, 9-4), portando a casa il primo punto della stagione.