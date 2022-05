Niente da fare per il San Camillo Riviera Pallamano Imperia al Campionato di Prima Divisione Francese Maschile, Seconda Fase

"Ora non possiamo più permetterci di fare altri passi falsi". E' questo il commento a caldo del tecnico imperiese Franco Spinelli, al termine della gara casalinga persa contro i francesi del Des Collines per 30/34. Con questo successo sono proprio i cugini transalpini a condurre i giochi con 25 punti mentre per Alessandro Cucè, in campo nel secondo tempo, nonostante una caviglia dolorante, costretti a recuperare tre punti nelle ultime quattro gare disponibili per la promozione alla serie superiore.



Un vero peccato perchè il PalaSancamillo era pronto a festeggiare il salto di categoria, ma si è dovuto accontentare per così dire, di una bella partita giocata dalla propria formazione testa a testa contro una compagine ben organizzata con due o tre giocatori molto bravi. "I nostri ragazzi hanno giocato senza risparmiarsi - conclude lo stesso tecnico - forse una maggiore precisione nelle nostre conclusioni la gare avrebbe preso un'altra direzione. Era importante vincere contro di loro perchè entrambi ci giochiamo il successo finale di questo campionato". Il team del capoluogo riprenderà la corsa alla testa della classifica da sabato prossimo con il macth casalingo alle 18.00 contro il Nizza.

FORMAZIONE: Mattia Ameglio, Matteo Cerisara, Alessandro Cucè reti 7, Gabriele Garelli 2, Andrea Lurgio 7, Raul Madara portiere, Elias Marras 1, Daniele Martino 7, Dario Martino, Stefano Quaranta 1, Pietro Tampone 5, Francesco Zaccagnini.

Allenatore Franco Spinelli. Dirigente Domenico Bonsignorio