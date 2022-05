Nel Campionato di Prima divisione Femminile Francese la USD San Camillo Riviera Pallamano Imperia esce sconfitta dalla gara contro il Cannes

Esce sconfitta dal proprio campo la squadra femminile dell’USD Sancamillo Riviera Pallamano Imperia contro il Cannes sabato scorso per 30/24 in una gara di recupero valida per il girone di andata. Ora sono le francesi prime in classifica a sedici punti, come le imperiesi, ma in virtù di una peggior differenza reti, sono scese al secondo posto.



"Purtroppo a mio avviso non abbiamo giocato al meglio delle nostre possibilità - ci riferisce il dirigente Piero Torielli - soprattutto in difesa mentre in attacco si trovava la via della rete con troppa difficoltà, questo ci succede, ahimè, quando si riprende dopo le soste". L'incontro nel complesso ha visto le transalpine portarsi in vantaggio di tre lunghezze alla fine del primo tempo per 16/13. Nella ripresa non è bastata una tardiva reazione della squadra del capoluogo che riesce a raggiungere le avversarie sul pareggio 22/22, ma sono ancora le avversarie ha piazzare il break decisivo per portasi via i tre punti vincendo per 30/24. Il calendario metterà nuovamente le due contendenti una contro l'altra sabato prossimo a Cannes, si spera sulla sponda imperiese, in un pronto riscatto.

FORMAZIONE: Sara Atzori reti 2, Ariana Bocica, Raffaella Broi 3, Sofia Carenzo, Alessia Moisello 2, Alice Olivieri 3, Clara Pellicari, Marianna Polimeno, Giulia Repetto 6, Marta Siviglia, Maria Traverso 8, Samira Wiedemann.

Allenatore: Antonella Maglio. Dirigente: Piero Torielli