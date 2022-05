Gli atleti dello Tsukuri judo Ventimiglia al Memorial Serge Bruzat di Carnoles (foto)

Domenica 1 maggio si è svolto a Carnoles il Memorial Serge Bruzat, una competizione dedicata alle classi più giovani del settore judo. Club provenienti da tutta la Francia si sono dati battaglia e lo Tsukuri Judo, unico club italiano presente, si è difeso a dovere presentando 21 allievi al grande evento portando a casa un medagliere di tutto rispetto.



Oro per: Marchetta Samuele, Mancarella Antonio, Orlando Martina, Morese Gabriele, Cozzucoli Desiré.



Argento per: Dragulin Walter, Orlando Sara, Adinolfi Stefano, Scibilia Raffaele, Martinetto Sofia,Trucchi Viola, Bono Paolo, Pileiu Martino, Gagliano Gabriel.



Bronzo per: Orengo Giovanni, Marchetta Pietro, Politi Francesco, Marandino Andrea, Mancarella Fernando, Spontone Christopher, Adinolfi Federico.

“La maggior parte dei nostri ragazzi - spiega il direttore tecnico Cristian Di Franco - erano alla prima esperienza agonistica mostrando che i lavori in palestra e la grande determinazione portano sempre buoni risultati, il gruppo seguito in particolare dall'insegnante tecnico Riccardo Biamonti a dato il meglio di sé per portare la società sportiva in vetta alla classifica giornaliera. Un ottimo risultato che ripaga dei tanti sacrifici dopo questa pandemia.

Oggi con lo CSEN ente di promozione sportiva siamo riusciti a creare e partecipare ad eventi di spicco, nel mese di maggio ci sarà ogni week end una competizione in tutta Italia grazie anche al grande lavoro del coordinatore nazionale Franco Penna. Adesso altro impegno di Tsukuri Judo Ventimiglia il 28 maggio un importante stage gestito dal vice coordinatore nazionale Cristian Di Franco e con altri docenti internazionali".