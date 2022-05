Calcio, Eccellenza play-out: il Ventimiglia batte 2-0 l'Athletic Club Albaro ed è salvo matematicamente

Al Ventimiglia, occorreva solo vincere per togliersi da una posizione di classifica ingarbugliata che un eventuale altro passo falso avrebbe ulteriormente complicato la collocazione finale.



La vittoria, si è maturata già nei primi 45' di gioco, quando, El-khayari al 35' e poi al 42', approfittava delle indecisioni difensive dei genovesi, per realizzare la sua doppietta che risultava al termine decisiva per la permanenza in categoria anche per l' anno prossimo. Il Ventimiglia, più motivato dell'Albaro (i genovesi non avevano più motivazioni di classifica), si riversava costantemente nella metacampo avversaria e al 35', El-Khayari, approfittando dell'indecisione di Di Pietro, al limite dell'area, gli toglieva il pallone e in corsa batteva Prisco. Al 42', Musumarra, scodellava in profondità un bel pallone per El-Khayari il quale eludendo la difesa ospite (ferma pensando al giocatore in fuorigioco) raccoglieva la sfera segnando la sua doppietta. Solo nella ripresa la formazione genovese si rendeva pericolosa e in apertura, prima con D'Arrigo al 7' e poi con Donato al 10', impegnavano severamente Scognamiglio il quale si faceva vedere pronto nel respingere in corner le loro conclusioni: la prima distendendosi sulla sua sinistra all'altezza del palo e nella seconda, intervenendo in uscita coi piedi. Ancora Donato, al16', in evidenza con un colpo di testa alto di poco. I frontalieri, comunque davano l'impressione di poter controllare efficacemente la gara sino al termine ottenendo così 3 punti fondamentali per la classifica. Da rimarcare oggi, nel Ventimiglia, dopo l'esordio di qualche settimana fa di Schittzer, il debutto dal settore giovanile di Gatti e Garbati.



Queste le formazioni scese in campo:



VENTIMIGLIA - Scognamiglio, Schittzer Allegro, Oliveri, Musumarra, Ierace, Rea, Trotti, Salzone, Ventre, El- Khayari. Allenatore: Luccisano. Sono subentrati: Calcopietro, Gatti, Garbati e Bestagno.



ATHLETIC CLUB ALBARO: Prisco, Pandimiglio, Cataldo, Di Pietro, Zinnari, Pesce, D'Arrigo, Gaspari, Donato, Pagano, Giuliani. Allenatore: Mariani. Sono subentrati: Dodero, Croce e Piazza.



Arbitro: Renato Coradi (sezione di Brescia). Assistenti: Enrico Conio e Ivano Sciallero (sezione di Genova).