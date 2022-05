Bordighera: successo per il concerto di oggi della Banda di Borghetto San Nicolò. Le foto

Oggi al Palazzo del Parco di Bordighera si è tenuto il concerto della Banda di Borghetto San Nicolò Città di Bordighera diretta dal Maestro Luca Anghinoni dedicato al 77° anniversario della liberazione. Lo spettacolo, inizialmente programmato nell’ambito delle celebrazioni per il 25 aprile, era stato rimandato per cause di forza maggiore su richiesta della banda stessa.​



Foto di Eugenio Conte.