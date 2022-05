Arma di Taggia: sabato prossimo, incontro dal titolo ‘Il futuro della sanità ospedaliera nell’imperiese'

Sabato prossimo, 7 maggio, a Villa Boselli di Arma di Taggia, è in programma a partire dalle 9.30 un incontro dibattito ‘Il futuro della sanità ospedaliera nell’imperiese. Una proposta alternativa all’ospedale unico’ organizzato da ‘Azione Imperia’.



“L’incontro si prefigge di stimolare un dibattito avente ad oggetto la sanità ospedaliera della Provincia di Imperia, fornendo al contempo una visione alternativa all'idea progettuale in itinere, anche - ma non solo - alla luce di un evento inatteso e straordinario come è stata la pandemia da Sars-Cov-2”, spiegano Carlo Biancheri e Paolo Puppo, rispettivamente Segretario provinciale e Responsabile provinciale della sanità di ‘Azione Imperia’.



(prenotazioni a questo link)