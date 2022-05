Coronavirus: lieve aumento del tasso di positività (14,6%) ma nuovi contagi in calo oggi in regione e provincia

Sono 868 i nuovi positivi in regione nelle ultime 24 ore a fronte di 5.945 tamponi, tra molecolari e test rapidi antigenici, per un tasso di positività che torna a salire di un punto, al 14,60%.

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 130, a Savona 131, a Genova 436 e a Spezia 171. Oggi il numero dei ricoverati è in calo, 55 in provincia (6 in meno di ieri), mentre le terapie intensive sono stazionarie. Oggi sono 5, una in più di ieri.

Oggi si registra un altro morto in regione (nessuno nella nostra provincia) che portano il bilancio complessivo a 5.273 da inizio pandemia. Calano a 15.756 (-752) i pazienti in isolamento domiciliare.

