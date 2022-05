Imperia calcio, è retrocessione in Eccellenza: il Pont Donnaz ribalta il vantaggio di Rosati (3-1) e condanna i neroazzurri

PONT DONNAZ – IMPERIA 3-1

Marcatori: 8’ Rosati (I); 35’ , 74' Frugoli, 71’ Forcini (P)

Pont Donnaz: Cabras, Cason (80' Gulli), Jeantet (92' Moussafi), De Cerchio (77' Tassi), Frugoli, Mazzotti, Cateni (86' Maigonnat), Vesi, Lugnan, Zucchini, Forcini (92' Sterrantino). A disposizione: Mastrorillo, Florio, Moussafi, Gulli, Tassi, Gaeta, Sterrantino, Maingonnat, Volpatto. Allenatore: Erbetta

Imperia: Bova, Fazio (50′ Canovi), Castaldo, Petti (60′ Coppola), Carletti, Virga, Colantonio (75' Montanari), Giglio, Cappelluzzo (75' Minasso), Rosati, Deiana (46′ Losasso). A disposizione: Caruso, Pillon, Losasso, Mara, Montanari, Minasso, Canovi, Coppola, Fatnassi. Allenatore: Soda

Ammoniti: Virga (I), Frugoli (P)

Il Pont Donnaz ribalta il gol iniziale di Rosati e condanna l'Imperia alla retrocessione, con due giornate di anticipo. Arriva così il verdetto di una stagione fallimentare per i neroazzurri, ricca di stravolgimenti che però non hanno mai dato la svolta positiva.

Il campo ha emesso così il suo verdetto: adesso, la società di piazza d'Armi dovrà rivedere i propri piani e aggrapparsi ad un eventuale ripescaggio estivo per mantenere la categoria. Ed, oltre ai parametri da rispettare, gli imperiesi scendono anche al penultimo posto in classifica dietro alla Lavagnese.

Gara aperta nella prima frazione con entrambe le squadre che vanno a segno e creano almeno un’altra chance a testa per pareggiare. Il primo brivido è di firma casalinga con Colantonio che salva sulla linea ma all’ 8’ Rosati, in fraseggio con Cappelluzzo, interrompe il digiuno neroazzurro che durava da quasi 300 minuti. Proprio nel giorno in cui l’Imperia era più carente in attacco, date le assenze di Cassata e Lupoli.

Ed anzi i neroazzurri potrebbero fare il bis ma proprio Rosati coglie la parte intera della traversa.

E così si arriva al pareggio di Frugoli su colpo di testa e, allo scadere di tempo, Bova salva i suoi tenendo l’1-1 all’intervallo.



Nella prima parte di ripresa accade poco fino al gol di Forcini che sfrutta al meglio un sanguinoso pallone perso dall’Imperia nella propria metà campo. E' il gol che fa perdere la bussola alla banda di Soda che incassano il tris, poco dopo, ad opera ancora di Frugoli. E' il gol che sancisce la retrocessione neroazzurra dopo una stagione fallimentare perchè le notizie che giungono dagli altri campi condannano gli imperiesi. L'Asti sconfigge il Saluzzo e quindi, anche accorciando nei prossimi turni, il divario rimarrebbe superiore agli otto punti dalla 15° posizionata. Inoltre, la vittoria della Lavagnese relega l'Imperia al penultimo posto momentaneo, ulteriore difficoltà nell'eventuale corsa al ripescaggio.