Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 1° maggio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 1° MAGGIO

SANREMO



8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione Rezzo Passeggiata dei Ponti accompagnati dalla guida Barbara Campanini. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 346 7944194 (più info)



10.00-13.00. Per la festa del 1° maggio, ‘Al lavoro per la Pace’: apertura manifestazione con l’esibizione della band musicale Geddo (h 10) + Saluto del Sindaco di Sanremo (h 11.15) + Intervento per le Segreterie CGIL CISL UIL della Responsabile CISL Imperia Antonietta Pistocco (h 11.45) + Chiusura in musica (h 13). Pian di Nave

10.00. Campionato Italiano Sprint Relay / Italian Sprint Relay Championship (gare brevi con terreno di gara il Centro Storico dei vari Comuni sede della gara): partenza primi frazionisti alle 10, premiazioni alle 14 (i dettagli QUI e QUI)

10.30-18.00. Mostra dal titolo ‘Dal Velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi’ con in esposizione numerose bici d’epoca (ingresso 1° maggio gratuito). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto, fino al 5 giugno (h 10.30/13-15.30/18)



11.30. In occasione della riapertura del Forte, spettacolo musicale a cura del quintetto di fiati dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con musiche di Haydn, Danzi, Ibert e Agay. Forte di Santa Tecla, accesso libero fino ad esaurimento posti



IMPERIA



9.00. Prospettive sui monti naviganti: escursione ad anello da Lovegno in Valle Arroscia accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo ad Imperia, info 391 104208 (più info)

11.00-19.00. ‘Acque dense’: mostra personale di Kinira Monica Carbone (h 11/12.30-16.30/19). Civica Galleria d'Arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5, fino al 4 maggio



17.30. In occasione della Festa dei Lavoratori, Assemblea pubblica a cura del Comitato ‘Imperia contro le guerre’ "contro ogni appartenenza ad organismi di parte come la NATO". Anfiteatro della Rabina

VENTIMIGLIA



8.30. Passeggiata di Primavera a cura del CAI di Ventimiglia: camminata panoramica non competitiva adatta a tutti di circa 10 Km ca. Iscrizioni ore 8.00 piazza Marconi (Marina San Giuseppe) partenza ore 9.30 (adulti 10 euro, bambini fino 12 anni 5 euro. Presenza di ristori sul percorso e gadget per tutti. Consigliato abbigliamento da trekking (più info)



8.30-19.30. Apertura straordinaria del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica, ingresso gratuito

9.00-14.00. Apertura straordinaria dell’Area Archeologica di Nervia, ingresso gratuito

10.30. ‘Pic-nic sull'erba ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)



BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

9.30. (rimandato ad oggi dal 24 aprile) In occasione della giornata mondiale della terra, 'Bike Your Planet - da Sant'Ampelio al fiume Roja': pedalata eco solidale organizzata da Alternativa Intemelia e altre associazioni del territorio. Partenza da Sant'Ampelio con tappe alla foce del Verbone, a quella del Nervia e a quella del Roja (più info)

16.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, necessario green pass per visita all'atelier, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



17.30. ‘Le voci del 25 aprile 1945’: concerto per il 77° anniversario della Liberazione a cura della Banda Musicale Borghetto San Nicolò diretta dal M° Luca Anghinoni. Brani introdotti da racconti delle voci di coloro che nel '45 hanno visto la Liberazione con gli occhi da bambino. Palazzo del Parco, ingresso gratuito, info 339 6297675

OSPEDALETTI



10.00. ‘Passeggiando… Assaporando’: percorso gastronomico da effettuare a piedi o parzialmente con bus-navetta gratuito dalle 12 alle 16 da Piazza Europa a Piazzale delle Porrine. Piazze: Piazza IV Novembre distribuzione kit + Sant’Erasmo dalle ore 11,00 antipasto + Porrine: pasta U Descu dalle ore 12.00 alle 14.00 + Pontino: rostelle dalle ore 12.00 + San Giovanni: porchetta dalle ore 12.00 + Piazza Europa: dolce biscotto dalle ore 12.00. Biglietteria nel portico del Comune (h 19/13.30), massimo 500 biglietti, 15 euro (più info)



TAGGIA ARMA



8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione Rezzo Passeggiata dei Ponti accompagnati dalla guida Barbara Campanini. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 346 7944194 (più info)



9.00. ‘Fiori daMare’: stand di hobbisti, artigiani, fiori e prodotti della terra. Via Queirolo ad Arma

10.00. ‘Arte in Vetrina in Via Queirolo’: esposizione quadri dell’artista Lorenza Ravera. Evento curato da Natalia Guglielmo, da un’idea di Marilena Varani, curata da Natalia Guglielmo, da un idea di Marilena Varani. Via Queirolo’ ad Arma, fino all’8 maggio



17.00. Nell’ambito della Settimana Vivaldiana Nazionale 2022 e del Progetto Nazionale ‘Pasquale Anfossi in viaggio in Italia’, omaggio a Pasquale Anfossi con presentazione del volume ‘Pasquale Anfossi. Un musicista tabiese alla conquista dell’Europa’ + Brani musicali a cura della Banda ‘Pasquale Anfossi’ diretta dal M° Vitaliano Gallo. Villa Boselli, ingresso libero (brochure)



21.00. Concerto Omaggio a Anfossi & Mozart con ‘I Solisti dell’Orchestra da Camera Italiana Antonio Vivaldi diretti dal M° Roberto Allegro, ex Chiesa di Santa Teresa (brochure)



SANTO STEFANO AL MARE



10.00. ‘La Fiera delle Fiere’: ultimo di due giorni di shopping su tutto il lungomare, con Fashion made in Italy, Artigiani, Creativi, Eccellenze del Gusto e dell'Ingegno, Area Food on the Road + intrattenimenti e spettacoli di Giocolieri e Clown itineranti + Giochi Gonfiabili gratuiti per i più piccoli. Piazza Baden Powell



DIANO MARINA



8.00-20.00. Diano Colleziona: mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato nella prima domenica di ogni mese nel centro cittadino (Corso Roma e Piazza Martri della Libertà)

9.00. ‘Grappoli di Gusto - Notte e note di primavera’: Weekend con bancarelle di prodotti tipici, hobbistica ed artigianato + alle 20.45 in Corso Roma (zona Banca d'Alba), conferenza a cura del Generale Marcello Bellacicco ‘Ucraina, una guerra che ci tocca da vicino’. Evento a cura dell'Associazione Vivi Diano Marina con Noi. Vie del centro cittadino



10.00. Gran Trofeo Open Diano Marina: Singolare di tennis maschile e femminile. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino all’8 maggio, info 331 9365845



13.30. Camminata Urbana sul Lungomare da Diano Marina a Porto Maurizio a cura dell’associazione Surf & Sea Days. Ritrovo al Molo delle Tartarughe, info 351 1643421 (più info)



CERVO

10.00-13.00. Apertura straordinaria del Polo Museale di Cervo al Castello dei Clavesana

ENTROTERRA

APRICALE

8.00. Festa Patronale dei SS Filippo e Giacomo: risveglio in musica con la filarmonica 'Città di Ventimiglia’ per le vie del paese e tradizionale ‘Giro delle coccarde’ (h 8) + S. Messa (h 11) + gonfiabili e pop corn nella piazza del comune (h 11.30) + aperitivo in piazza (h 12) + processione nel centro storico con le reliquie dei SS. Filippo e Giacomo e con la filarmonica città di Ventimiglia (h 16) + dalle ore 17.30 sagra fave e salame ‘Apericena musicale in piazza’ con degustazione e vendita di prodotti tipici del territorio

CERIANA



9.15. Visita guidata gratuita al paese con un accompagnatore per scoprire le tradizioni ed i luoghi del borgo medievale. Ritrovo davanti al comune

9.30-17.30. Tradizionale mercatino dell'artigianato con prodotti realizzati dagli hobbisti: cucito, bijoux, carta e legno e prodotti del territorio per oggetti unici e personalizzati. Corso Italia

COSTARAINERA

9.30. ‘U Mercatin de Costa’: Mercatino per lo scambio e la vendita di beni usati aperto a tutti. Piazza Vittorio Emanuele II

DIANO CASTELLO

11.00. Festeggiamenti di San Nicolò: alla chiesa parrocchiale, S. Messa e processione con la banda musicale città di Diano Marina + consegna 9° premio ‘San Nicolò’ e rinfresco

DOLCEACQUA

15.00. Passeggiata nel paese incantato di Dolceacqua, dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine degustazione del vino Rossese doc e prodotti tipici (ogni prima domenica del mese). Ritrovo davanti all’ufficio IAT, info 337 1004228 (più info)

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

PIGNA

9.30. Da Gouta al Monte Lega e la grande quercia: escursione di circa 5 ore accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo davanti al ristorante di Gola di Gouta oppure alle 8.30 alla stazione ferroviaria di Bordighera, info 327 0824866 (più info)

PONTEDASSIO

17.00. Per la festa di San Pietro, cerimonia religiosa nella chiesa parrocchiale e la tradizionale processione per le vie del paese con la statua di San Pietro martire portata a spalle dai confratelli

TRIORA

10.30. Santa Messa + 265esima Processione al ‘Monte Forcarum’ in occasione della seconda domenica dopo Pasqua. Collegiata di Triora

FRANCIA

ANTIBES

10.30-19.30. Fiera di Antibes: Fiera di antiquariato, mercatino e arte moderna (ingresso 10 euro, ridotto 5 euro). Esplanade Pré des Pêcheurs, fino al 2 maggio (più info)



CAGNES-SUR-MER



10.00-19.00. Salon des Vignerons 2022 (30ª edizione): fiera dei Vignaioli 2022 con le migliori denominazioni e prodotti locali (ingresso 8 euro). Ippodromo della Costa Azzurra, fino al 2 maggio (più info)



CANNES

10.00-22.00. ‘Outdoor Festival 06’: ultimo di tre giorni di attività sul territorio con centinaia di esperienze gratuite, più di 140 siti di attività e pratica, 6 livelli offerti (bambini, famiglia, benessere, scoperta, intenso, esperto), più di 60 sport all’aria aperta. Le village ‘Outdoor Camp’, Boulevard de la Croisette (più info)

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)



15.00. ‘Œil pour œil’ (Occhio per Occhio): spettacolo di balletto di Jean-Christophe Maillot, coreografo de ‘Les Ballets de Monte-Carlo’, basato su un romanzo poliziesco di Jean-Marie Laclavetine. Sala dei Principi del Grimaldi Forum (più info)



16.30. ‘Et Si On Ne Se Mentait Plus?’ (E se non ci mentissimo più?) di e con Emmanuel Gaury e Mathieu Rannou accompagnati da Guillaume d’Harcourt, Maxence Gaillard e Nicolas Poli. Théâtre des Muses (più info)

NICE



10.00-19.00. Festa di Maggio 2022 con molte iniziative in programma (anche l’8, il 15 e 22 maggio). Jardins des Arènes di Cimiez (il programma a questo link)





