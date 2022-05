Service benefico del Lions Club Sanremo Host al Convento dei Domenicani a Taggia

Il Lions Club Sanremo Host, in collaborazione con la Master Sanremo di Gianfranco Mastrantuono, hanno donato per i profughi dell'Ucraina, ospiti nella bella struttura del Convento dei Domenicani a Taggia, un servizio completo in ceramica, con tazze e piattini per la colazione per 60 persone.

Molte sono le associazioni di volontariato della città, che contribuiscono a realizzare service benefici e umanitari destinati a persone bisognose, famiglie in difficoltà, anche a causa della pandemia, che ha obbligato diverse aziende a chiudere, lasciando molte persone senza lavoro. Le associazioni sono anche intervenute dando aiuti ai profughi Afghani, accolti nella Base Logistico Addestrativa di Sanremo, e continuano anche in questo particolare periodo, dando sostegno e aiuti umanitari, dedicati all'accoglienza dei profughi dell'Ucraina (bambini, mamme e anziani), costretti a scappare dai bombardamenti e dagli orrori della guerra, causati dall'invasione militare della federazione Russa. Tra le associazioni, il Lions Club Sanremo Host ha sempre risposto ai numerosi appello di “aiuto”, dando con i soci del Club la sua disponibilità partecipando acquistando o inviando materiali o generi alimentari di prima necessità, per missioni umanitarie e sociali sia a livello locale, nazionale e internazionale, confermando il motto del Lions International “WE SERVE !” Il Lions International è la più grande associazione di volontariato al mondo con oltre 1.450.000 soci in 210 nazioni. In Italia nel 2021 sono stati donati oltre 9.000.000 di euro, realizzati 24.000 service, con 3.000.000 di persone servite, offrendo dai Lions Italiani oltre 500.000 ore di volontariato.

Ieri pomeriggio 29 aprile, il Lions Club Sanremo Host, con il suo Presidente Giancarlo Buschiazzo, il segretario Vincenzo Benza, il presidente Incoming Domenico Frattarola e il past-presidente Roberto Pecchinino, hanno consegnato a Francesco Sacco e a Don Alessandro Bertone, responsabili dell'accoglienza dei profughi Ucraini, ospitati a Taggia nel convento dei Domenicani, messo a disposizione dalla Diocesi di Ventimiglia – Sanremo, un servizio da colazione per i 50 profughi ucraini. Al service ha collaborato con grande spirito umanitario anche Gianfranco Mastrantuono della Master Sanremo, azienda professionale per la fornitura per alberghi e comunità. A volte sono le cose semplici che servono, il Lions Club Sanremo Host, ha fatto la scelta di intervenire mirando a realizzare le richieste di aiuto in base alle reali esigenze umanitarie, perchè “a fare del bene, non si sbaglia mai (Padre Semeria)”.

Per eventuali informazioni e/o donazioni di aiuto nella gestione dei Profughi Ucraini, rivolgersi a Francesco o a Don Alessandro al n° 333/9862540



RP