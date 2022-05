Ventimiglia: salta il Consiglio comunale, il Sindaco all'opposizione "E' stato un comportamento ostruzionistico"

Ieri sera il consiglio comunale di Ventimiglia è stato sospeso e sarà nuovamente convocato perchè la minoranza, presenti solo 3 consiglieri su 6, ha abbandonato l'aula ed è quindi mancato il numero legale perchè mancavano anche tre consiglieri di maggioranza (QUI).

“Dispiace - dice il Sindaco - che nonostante fosse un consiglio comunale con solo pratiche tecniche le minoranze abbiano assunto un atteggiamento contrario a prescindere, un atteggiamento solo ostruzionistico contrario ai cittadini se ci fossero state pratiche importanti. Cosa pensano di aver dimostrato i tre consiglieri di opposizione andandosene? Mancavano tre consiglieri di maggioranza a seguito dello spostamento della data del consiglio, è vero, e hanno giustificato la loro assenza, ma ne mancavano anche tre della minoranza. Questa opposizione ha dimostrato che per poter rinfacciare alla maggioranza di non aver mantenuto i numeri sono disposti a mandare a fuoco e fiamme la città”.

“Il loro comportamento fa sorridere – va avanti Scullino - potevano restare e votare contro, discutere le pratiche tecniche, invece hanno dimostrato per l'ennesima volta che non hanno a cuore la città. Convocheremo un nuovo consiglio entro metà maggio e riporteremo le stesse pratiche e magari altre. Hanno dimostrato andandosene mancanza di responsabilità e che hanno solo voglia di polemizzare, non di amministrare. Nessun problema, faremo nuovo consiglio entro 15 giorni”.