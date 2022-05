Ventimiglia: Consiglio saltato ieri, Ioculano “Le paternali sulla responsabilità? Le faccia ai suoi"

“Il numero legale lo deve tenere la maggioranza. Ha un bel coraggio il Sindaco ad appellarsi alla responsabilità quando in questi anni ha deriso i consiglieri comunali, è stato a più riprese offensivo nei loro confronti, ha negato discussioni in consiglio comunale e nonostante le richieste non s'è mai degnato di presentare mezzo progetto alle minoranze”.

Risponde duramente il Consigliere di opposizione, Enrico Ioculano, al Sindaco di Ventimiglia (QUI), nel commento all’assise di ieri, saltata per mancanza del numero legale. “Le paternali sulla responsabilità? Le faccia ai suoi – termina - visto che non è la prima volta che mancano i numeri in maggioranza. Bene ha fatto la minoranza a uscire, fin troppe volte in passato abbiamo garantito il numero legale”.

Sul caso rincara la dose il Partito Democratico della città di confine: “Spiace constatare che ancora una volta il Sindaco abbia perso una buona occasione per fare un'analisi intellettualmente onesta della totale inaffidabilità della propria maggioranza con la quale appare in costante contrapposizione. Non finga: è evidente che se i suoi consiglieri non vanno in consiglio comunale a votare le pratiche di bilancio, significa che la maggioranza ha seri problemi. Il Sindaco ne prenda atto”.