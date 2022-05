Sanremo: variante per il deposito RT, importante il passaggio fatto giovedì in Consiglio comunale

Il gruppo di Edem (Energia Democratica) che alle ultimo congresso cittadino del PD ha sostenuto il candidato Segretario Flavio di Malta (che ha ottenuto circa ll 45% dei voti) ritiene importante il passaggio fatto in consiglio comunale per dare una prima forma alla delibera che si vorrà portare in consiglio comunale ma le parole espresse dai consiglieri in aula suggeriscono di cercare anche strade alternative e nuovi tavoli di confronto.

“Sicuramente ci sarà un passaggio in direzione cittadina – prosegue Edem - relativamente alla posizione da prendere nel consiglio comunale che dovrà deliberare l'eventuale nuova variante al deposito RT. Su questo ci faremo trovare pronta con ulteriori approfondimenti e dialogo con le parti chiamate a gestire la situazione. La posizione è complessa e per quanto fatichiamo a pensare che una nuova valorizzazione, che aumenta il valore di 2.5 milioni, si possa considerare un pilastro di un piano concordatario che deve reggere un debito di almeno 39 milioni, responsabilmente valuteremo la richiesta del Cda RT espressione del PD”.

“La posizione presa nel 2019 ha visto il partito democratico fortemente impegnato per una soluzione seria e complessa che in fine si era trovata: “Sicuramente la messa ad asta in pieno Covid non ha aiutato la risoluzione della vendita. Oggi, essendo il PD di nuovo in una posizione delicata, deve approfondire ulteriormente la questione ed uscire con azioni e posizioni complessive che vadano oltre le sole posizioni cittadine e si riescano ad inserire in un contesto più ampio per il bene del servizio pubblico, della città e del lavoro di tutti”.