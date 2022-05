Vallecrosia: grande successo di pubblico sul lungomare per la 2a edizione di 'Sapori e Fiori' (Foto)

Un grande successo fin dal momento dell'inaugurazione la 2a edizione di 'Sapori e Fiori', che si svolge oggi pomeriggio sul lungomare di Vallecrosia, organizzato dall'omonimo comitato.

La manifestazione promossa in collaborazione con l’azienda Ravera Bio di Albenga, CNA Imperia, sempre presente per promuovere il territorio e le sue eccellenze, e l’associazione I Pescatori – Amici del Mare, è condotta da Claudio Porchia, giornalista eno-gastronomo e direttore della rivista 'Traveleat'. Il tema principale della manifestazione è il connubio fra cibo e fiori, e gli chef dei ristoranti della Riviera Ligure faranno diversi cooking show in cui presenteranno i loro piatti realizzati con i fiori eduli biologici offerti dallo sponsor Ravera Bio di Albenga.

La manifestazione è stata aperta al pubblico tra le 16 e le 18 con fiori e sapori dei piatti floreali che hanno accompagnato il pubblico. L’arte di impreziosire i piatti con i colori e sapori dei fiori risale a migliaia di anni fa. E sono proprio i colori a portare nel piatto la stagione più bella, grazie ai fiori eduli profumati e gustosi, utilizzati sia come decoro sia per regalare piacevoli note aromatiche alle ricette.

Si sono svolti diversi 'Show Cooking':

· Ristorante dei Pescatori – Chef Sergio Varando “Torta Paradiso profumata con acqua fiore di arancio” e “Panna cotta preparata con infusione di fiori di campo”

· La Balena Bianca – Chef Paola Chiolini porta “Alice gratinata al nasturzio ripiena di fiori di calendula in crema di begonia”

· Ristorante Le Vele – Chef Mendaglio Simone propone il “Polpo flambé al cognac su crema di cannellini con mandorle tostate e fiore di Verbena”

· Sant’Ampelio Restaurant & Beach Life – Chef Francesco Rao propone “La rosa di nasturzio: un raviolo di ricotta e foglie di nasturzio con crema di fiore di nasturzio”

· Il Tridente – Drink “Tridente Passion” del barman Larisa Bostan accompagnato da una tartina con guacamole e nasturzio.

· Pasta Fresca Morena di Ventimiglia – proporrà una nuova pasta fresca dedicata ai fiori

· Gelateria Perlecò di Alassio – presenta i 4 fiori protagonisti del loro “Gelato con i fiori”, violetta, rosa, lavanda "Imperia", canapa. Proposto dall'Associazione Produttori Lavanda Rivera dei fiori, che ha l’obiettivo di sviluppare la coltivazione di questo fiore partendo dall'importante tradizione delle Alpi Liguri e del Ponente Ligure. La lavanda officinale “IMPERIA” è la pianta aromatica che viene proposta per valorizzare ricette e piatti che vantano una importante storia.

· Il Corallo – lo Chef Manuel Marchetta nel suo ristorante proporrà il “Piatto in Fiore”, un tiradito di ricciola in ceviche, crema di avocado, verdurine di stagione, crema di precinseua e coriandolo.

Sul lungomare insieme alle aziende di artigianato locale erano presenti:

· Associazione dei Pescatori - Amici del Mare – creerà una barca addobbata di fiori

· Centro Sociale Le Cinque Torri di Vallecrosia – porteranno le composizioni di fiori

· Bagni La Polena – “Violetspritz” uno spritz per immergersi nei colori del tramonto.

· Stabilimento Oasi – Nadia di Costato offrirà una tartina con crema di ricotta e viola abbinata al suo cocktail “Romantic Flower”

· Panetteria Lia di Camporosso – Torta Verde con Carciofi e fiori eduli e fiori di rosmarino

· Biscottificio Gibelli – Frollini alla lavanda, all’acqua ai fiori di arancio di Vallebona e i “Rundi” all’olio di oliva

· Marco Damele, scrittore e imprenditore botanico-floricolo con l’esposizione alcune antiche varietà orticole, tra cui la cipolla egiziana ligure che è inserita fra i prodotti dell’Arca del gusto di Slow Food

· Barbara Cardone porta l’Oro Rosso della Valle Argentina e i suoi prodotti

· Le Joli Jardin Az. Agricola di Vallecrosia espone le sue piante biologiche e darà un assaggio della Torta all’Aloe vegana con bocca di leone

· Azienda Agricola Chamalou che porterà le sue produzioni con il miele

· Edizione Zem, una casa editrice del Ponente Ligure che dal 2009 affronta temi come la botanica, la gastronomia e la narrativa.