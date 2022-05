Proseguono le iscrizioni al 27° Torneo ‘Città di Sanremo’ di calcio a 6 aperto a tutti

Proseguono le iscrizioni al 27° Torneo ‘Città di Sanremo’ di calcio a 6, che si svolgerà dal 4 Giugno 2022 presso l'impianto sportivo in sintetico del Morgana Beach in corso Trento e Trieste a Sanremo.

“Le squadre iscritte sono già 16 – spiegano dall’organizzazione -, quindi si presume che anche quest'anno verrà superato le 20 formazioni.

Un motivo di vanto ulteriore è che molte squadre hanno riconfermato la loro presenza rispetto all'anno scorso (ovviamente oltre ai detentori della Satus, ci saranno i ragazzi del Raptors Calcio a 5 di Cuneo, le squadre di Imperia e molte squadre del nostro comprensorio), più nuove squadre provenienti dalla provincia savonese e dal basso cuneese, oltre alle squadre che arrivano dalla vicina Francia, rendendo sempre più Internazionale il trofeo.

Il torneo è aperto a tutti (amatori e giocatori liberi o tesserati senza limite di categoria), le squadre devono essere formate da 9 giocatori, le partite verranno effettuate tutte le sere (tranne il sabato sera) dalle 20.30 in poi, probabilmente con 3 incontri per sera, la finale è prevista per il primo weekend di luglio".

Per tutte le informazioni o iscrizioni Telefono o WhatsApp

Alex +39 350.5151993

Tony +39 328.8428471

oltre alle pagine social ASD SANREMO CALCIO (sia Facebook che Instagram)

sito web www.sanremocalcio.it o inviando una mail a asdsanremocalcio@gmail.com