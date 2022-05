Bordighera: sabato prossimo primo appuntamento de ‘Il Maggio dei Libri’ al Museo Bicknell

Sabato 7 maggio alle ore 16 nell’affascinante giardino del Museo Bicknell di Bordighera si terrà la presentazione del volume Bordighera al tempo di Bicknell e Monet (Bordighera, IISL, 2021) che andrà ad inaugurare il ciclo di incontri con autore organizzati dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri per “Il Maggio dei Libri 2022”, campagna nazionale promossa dal Centro per il Libro e la Lettura e patrocinata dal Ministero della Cultura.

Dopo le pubblicazioni già dedicate alla storia fotografica di Apricale (2006) e della Val Nervia (2017), gli attenti studiosi del territorio e della storia della fotografia Marco Cassini e Giorgio Caudano presentano con il nuovo romanzo di figure paesaggi, personaggi, mestieri, feste religiose e pagane di una Bordighera di ieri che sta alla base di quella di oggi. Il volumetto presenta oltre 150 foto d'epoca, per lo più inedite, tratte dai fondi storici dell'Archivio Fotografico dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri conservati nel Museo Bicknell di Bordighera. Completa l’album fotografico un piccolo ma completo dizionario di fotografi internazionali attivi tra fine Ottocento e inizi Novecento in Riviera che contribuirono in maniera significativa a diffondere l’immagine della Riviera. Introdurrà l’incontro Daniela Gandolfi.

I posti sono ad esaurimento ed è gradita la prenotazione all’indirizzo email: bicknell@istitutostudiliguri.191.it



