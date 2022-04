Taggia, noto commercialista finisce a processo per appropriazione indebita: si sarebbe intascato 250 mila euro per le tasse e contributi

È finito a processo con l'accusa di appropriazione indebita uno stimato commercialista e consulente tributario. Domenico Lanteri, 77 anni, con studio ad Taggia, dovrà presentarsi lunedì dinanzi al giudice monocratico di Imperia, Antonio Romano, per l'inizio del dibattimento a suo carico. Sei le vittime che sarebbero state danneggiate.

Secondo le indagini compiute dal pm Antonella Politi il professionista si sarebbe appropriato "trattenendola per sè senza versala, è riportato nelle accuse, la somma complessiva di 120 mila e 540,08 euro" consegnatagli da tre clienti, legati da vincoli di parentela, attraverso degli assegni bancari. Soldi questi che erano destinati invece, "al pagamento delle imposte erariali Irpef, imposte sostitutive, addizionali regionali e comunali Imu, Tasi e addizionali nonché contributi previdenziali". Fatto questo presumibilmente commesso dal 2012 al 2014.

Un altro cliente, titolare di una pizzeria, invece dal 2015 al 2018 gli avrebbe dato 101 mila e 717,28 euro per il pagamento di tributi e contributi Inps e Inail e anche in questo caso il professionista se ne sarebbe appropriato.

Il terzo episodio per cui Lanteri è finito a processo riguarda invece, tre clienti che in totale gli avrebbero staccato assegni per un totale di 28 mila e 414, 30 euro che sarebbero serviti al pagamento di Imu e Tasi tra il 2013 e il 2018. L'accusa di appropriazione indebita è aggravata poichè il fatto sarebbe stato compiuto "con abuso di prestazione d'opera professionale".

Lanteri è assistito dall'avvocato Ugo Fogliano mentre alcune delle vittime dai legali Manuela Pastorelli e Sandro Lombardi del foro di Imperia.