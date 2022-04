Arma di Taggia, maltrattamenti nella Rsa 'Le Palme', interrogatorio 'fiume' in Procura per la referente della struttura Sara Occhino

Top secret, vista la delicatezza del caso, il contenuto dell'interrogatorio ma da quanto trapela la referente ha risposto a tutte le domande poste dall'accusa ed in particolare "sono stati chiariti i termini, dice dopo essere stato contattato al nostro giornale l'avvocato Fossati, e i compiti all'interno della struttura". In particolare è stato specificato l'organigramma della società con ruoli e competenze specifiche e anche l'approvvigionamento delle risorse all'interno della Rsa.

Tra le accuse mosse dalle fiamme gialle non vi sarebbero infatti, solo maltrattamenti fisici sugli ospiti, ma anche presunti casi di denutrizione i n quanto il budget giornaliero destinato ad ogni degente era – per la Procura- di 1 euro e 50 centesimi "comprensivo di colazione, pranzo, merenda e cena - è riportato nelle accuse.(...) L’insufficienza della spesa alimentare determina inesorabilmente la disponibilità nella struttura Le Palme di una quantità insufficiente di cibo e incide inevitabilmente sulla qualità del medesimo somministrato ai degenti".

Per la Procura di Imperia all'interno della struttura in molti sapevano quanto stava accadendo e alcuni più volte avrebbero segnalato ai responsabili della cooperativa 'Cos', che gestisce la casa di risposo, i casi di botte agli anziani, ma anche situazioni relative alla denutrizione degli ospiti. In alcuni casi i vertici delle Rsa hanno allontanato i presunti responsabili, ma a volte sono stati 'solo' effettuati dei blandi richiami. In nessuna occasione, però sarebbero state informate le forze dell'ordine che avrebbero quindi potuto intervenire subito e interrompere i presunti maltrattamenti sia fisici che psicologici sugli ospiti.